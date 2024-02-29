Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро в банках снижаются

Фото: depositphotos.com

В четверг, 29 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9 коп. и составляет 38,05 грн. Курс продажи опустился также на 9 коп. — до 38,61 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,5 грн, максимальный – 38,25 грн. Для продажи минимальный курс – 38,5 грн, максимальный – 38,8 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 41,16 грн. Курс продаж упал на 11 коп. — до 41,99 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,3 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,8 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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