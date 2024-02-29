Долар знову дешевшає. Готівкові курси валют

Курси долара та євро в банках знижуються

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У четвер, 29 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 9 коп. і складає 38,05 грн. Курс продажу опустився також на 9 коп. — до 38,61 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,5 грн, максимальний – 38,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,5 грн, максимальний – 38,8 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і складає 41,16 грн. Курс продажу впав на 11 коп. — до 41,99 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,3 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,8 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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