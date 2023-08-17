Доллар снова дорожает. Курсы валют в банках

В четверг, 17 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 18 коп. и составил 37,27 грн. Курс продажи поднялся на 22 коп. – до 38,02 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,6 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 40,72 грн. Средний курс продаж увеличился на 11 коп. – до 41,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, максимальный – 43 грн.

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