Долар знову дорожчає. Курси валют у банках

У четвер, 17 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 18 коп. і склав 37,27 грн. Курс продажу піднявся на 22 коп. – до 38,02 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,6 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,7 грн, максимальний – 38,5 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро виріс на 7 коп. і складає 40,72 грн. Середній курс продажу збільшився на 11 коп. – до 41,81 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,7 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,1 грн, максимальний – 43 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.