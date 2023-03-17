Доллар снова дорожает. Наличные курсы валют

В пятницу, 17 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4 коп. и составляет 38,17 грн. Курс продаж повысился на 2 коп. – до 38,84 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 38,5 грн, максимальный – 39,15 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 40,15 грн. Средний курс продаж поднялся на 7 коп. – до 41,09 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,65 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, максимальный – 41,6 грн.

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Анна Ішутіна

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