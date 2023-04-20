Доллар снова дорожает. Наличные курсы валют

В четверг, 20 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4 коп. и составляет 37,53 грн. Курс продаж поднялся на 5 коп. до 38,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – 37,8 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 40,73 грн. Средний курс продаж вырос на 8 коп. до 41,75 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,75 грн, максимальный – 41,21 грн. Для продажи минимальный курс – 41,25 грн, максимальный – 42,7 грн.

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Анна Ішутіна

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