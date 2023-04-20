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Укрпочта претендует на национализированный банк Гинера – глава НАПК

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:57
Укрпочта претендует на национализированный банк Гинера – глава НАПК - Фото
Фото: Укрпошта / Facebook

Государство рассматривает вариант с передачей PIN Банка, ранее принадлежавшего президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру, в уставный капитал Укрпошты. Об этом в интервью деловому изданию Mind сказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

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Новиков – член Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики, в рамках которой обсуждался этот вопрос.

"Конфисковано много объектов – следует наработать направления их использования. 31 марта 2023 года создана экспертная группа при Межведомственной рабочей группе по вопросам санационной политики, которая будет рекомендовать правительству направления использования конфискованного имущества. Например, акции российского PIN Банка, надеюсь, передадут в уставный капитал Укрпошты – на прошлой неделе этот вопрос рассматривала экспертная группа на своем первом заседании", – рассказал он.

Ранее 88,890583% акций АО "Первый инвестиционный банк" принадлежали президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил конфисковать банк по закону о санкциях.

  • В ноябре 2021 года стало известно, что Укрпочта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн.
  • В июне 2022 года Укрпочта получила разрешение АМКУ на приобретение Альпари Банка, но соглашение еще не согласовано Национальным банком.

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Андрій Водяний
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