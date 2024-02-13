Доллар снова дорожает. Наличные курсы валют

Курс доллара вырос на 25 копеек, курс евро – на 22

Фото: музей денег НБУ

Во вторник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 25 коп. и составляет 37,82 грн. Курс продаж повысился на 23 коп. до 38,4 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,5 грн, максимальный – 38,05 грн. Для продажи минимальный курс – 38,27 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 22 коп. и составил 40,76 грн. Курс продаж увеличился на 19 коп. до 41,63 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,2 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, а максимальный – 42 грн.

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