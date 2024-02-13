Долар знову дорожчає. Готівкові курси валют

Курс долара виріс на 25 копійок, курс євро – на 22

Фото: музей грошей НБУ

У вівторок, 13 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 25 коп. і складає 37,82 грн. Курс продажу підвищився на 23 коп. до 38,4 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,5 грн, максимальний – 38,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,27 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 22 коп. і склав 40,76 грн. Курс продажу збільшився також на 19 коп. до 41,63 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,2 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, а максимальний – 42 грн.

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