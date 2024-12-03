Доллар снова дорожает: сколько стоит валюта в банках сегодня

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Каков наличный курс доллара

Во вторник, 3 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 7 коп. и составляет 41,5 грн. Курс продаж вырос также на 7 коп. до 41,98 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,9 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,88 грн, максимальный – 42,1 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 43,54 грн. Курс продаж упал на 8 коп. до 44,3 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,6 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,1 грн, а максимальный – 44,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого вырос на 1 коп. Курс покупки составляет 9,84 грн. Курс продажи – 10,42 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,13 грн. Для продажи минимальный курс – 10,27 грн, а максимальный – 10,7 грн.

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