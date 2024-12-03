Долар знову дорожчає: скільки коштує валюта в банках сьогодні

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Який готівковий курс долара

У вівторок, 3 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 7 коп. і складає 41,5 грн. Курс продажу виріс також на 7 коп. до 41,98 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,9 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,88 грн, максимальний – 42,1 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 6 коп. і становить 43,54 грн. Курс продажу впав на 8 коп. до 44,3 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,6 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,1 грн, а максимальний – 44,5 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого виріс на 1 коп. Курс купівлі становить 9,84 грн. Курс продажу – 10,42 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,13 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,27 грн, а максимальний – 10,7 грн.

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