Доллар снова подешевел. Наличные курсы валют

В четверг, 27 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнинию со средой, упал на 8 коп. и составляет 37,32 грн. Курс продаж снизился также на 8 коп. до 37,99 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,65 грн, максимальный – 38,65 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 40,83 грн. Средний курс продаж поднялся также на 4 коп. до 41,82 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,85 грн, максимальный – 41,26 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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