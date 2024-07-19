Доллар снова подорожал. Наличные курсы на пятницу

Курс доллара вырос еще на 9 копеек

Фото: Pexels

В пятницу, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 7 коп. и составляет 41,35 грн. Курс продажи поднялся на 9 коп. — до 41,91 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,75 грн, максимальный – 41,6 грн. Для продажи минимальный курс – 41,76 грн, максимальный – 42,1 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составил 45,05 грн. Курс продажи увеличился на 2 коп. – до 45,86 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,2 грн, максимальный – 45,45 грн. Для продажи минимальный курс – 45,7 грн, а максимальный – 46 грн.

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