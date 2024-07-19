Долар знову подорожчав. Готівкові курси на п’ятницю

Курс долара виріс ще на 9 копійок

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У п’ятницю, 19 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 7 коп. і складає 41,35 грн. Курс продажу піднявся на 9 коп. — до 41,91 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,75 грн, максимальний – 41,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,76 грн, максимальний – 42,1 грн.

Середній курс купівлі євро не змінився і становить 45,05 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. — до 45,86 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,2 грн, максимальний – 45,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,7 грн, а максимальний – 46 грн.

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