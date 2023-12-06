Доллар снова подорожал. Наличные курсы валют

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В среду, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2 коп. и составляет 36,77 грн. Курс продаж увеличился также на 2 коп. до 37,41 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,4 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 37,28 грн, максимальный – 37,6 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 7 коп. и составляет 39,72 грн. Курс продаж снизился на 9 коп. до 40,69 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, а максимальный – 42 грн.

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