Рада готує зміни до пенсій військових: місяць бойових дій – чотири місяці вислуги

Український парламент розгляне законопроєкт №10313 про нарахування пільгової вислуги військовослужбовцям під час воєнного стану

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада збирається змінити законодавство про пенсії військовослужбовців у частині обчислення стажу під час бойових дій. Про це йдеться в законопроєкті №10313, текст якого опублікували на сайті парламенту ввечері 5 грудня.

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"Пропонується удосконалити питання з відпустками військовослужбовців, наприклад, по догляду за дитиною, і питання про нарахування пенсій для військовослужбовців", – розказав на брифінгу в вівторок представник президента в Верховній Раді Федір Веніславський.

За чинною постановою Кабінету міністрів від 1992 року, участь у бойових діях у воєнний час зараховується до вислуги років за пільговою схемою: один місяць служби рахується як три.

Депутати планують диференціювати цю пільгу та прописати її в законі.

→ виконання службових обов’язків під час воєнного стану – місяць рахується за два;

→ участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, але без участі в бойових діях – місяць за три;

→ безпосередня участь у бойових діях – місяць за чотири;

→ перебування в полоні – місяць за п'ять.

Авторами законопроєкту є низка депутатів на чолі з лідером фракції Слуга народу Давидом Арахамією та головою комітету з питань національної безпеки Олександром Завітневичем.