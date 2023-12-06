Рада готовит изменения в пенсии военных: месяц боевых действий – четыре месяца выслуги

Украинский парламент рассмотрит законопроект №10313 о начислении льготной выслуги военнослужащим во время военного положения

Фото: Верховная Рада

Верховная Рада намерена изменить законодательство о пенсиях военнослужащих в части исчисления стажа во время боевых действий. Об этом говорится в законопроекте №10313, текст которого был опубликован на сайте парламента вечером 5 декабря.

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"Предлагается усовершенствовать вопросы с отпусками военнослужащих, например, по уходу за ребенком, и вопрос о начислении пенсий для военнослужащих", — рассказал на брифинге во вторник представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По действующему постановлению Кабинета министров от 1992 года участие в боевых действиях в военное время относится к выслуге лет по льготной схеме: один месяц службы считается как три.

Депутаты планируют дифференцировать данную льготу и прописать ее в законе.

→ выполнение служебных обязанностей во время военного положения – месяц исчисляется двумя;

→ участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета, но без участия в боевых действиях – месяц за три;

→ непосредственное участие в боевых действиях – месяц за четыре;

→ пребывание в плену – месяц за пять.

Авторы законопроекта – ряд депутатов во главе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и главой комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем.