Рада готовит изменения в пенсии военных: месяц боевых действий – четыре месяца выслуги
Верховная Рада намерена изменить законодательство о пенсиях военнослужащих в части исчисления стажа во время боевых действий. Об этом говорится в законопроекте №10313, текст которого был опубликован на сайте парламента вечером 5 декабря.
"Предлагается усовершенствовать вопросы с отпусками военнослужащих, например, по уходу за ребенком, и вопрос о начислении пенсий для военнослужащих", — рассказал на брифинге во вторник представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
По действующему постановлению Кабинета министров от 1992 года участие в боевых действиях в военное время относится к выслуге лет по льготной схеме: один месяц службы считается как три.
Депутаты планируют дифференцировать данную льготу и прописать ее в законе.
→ выполнение служебных обязанностей во время военного положения – месяц исчисляется двумя;
→ участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета, но без участия в боевых действиях – месяц за три;
→ непосредственное участие в боевых действиях – месяц за четыре;
→ пребывание в плену – месяц за пять.
Авторы законопроекта – ряд депутатов во главе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и главой комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем.
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