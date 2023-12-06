Долар знову подорожчав. Готівкові курси валют

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У середу, 6 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 2 коп. і складає 36,77 грн. Курс продажу збільшився також на 2 коп. — до 37,41 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,4 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,28 грн, максимальний – 37,6 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 7 коп. і складає 39,72 грн. Курс продажу знизився на 9 коп. — до 40,69 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,9 грн, максимальний – 40,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,3 грн, а максимальний – 42 грн.

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