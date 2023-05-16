Доллар упал в цене. Курсы валют в банках
16.05.2023, 11:01
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 16 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6 коп. и составляет 37,26 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. до 37,78 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,15 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составляет 40,48 грн. Средний курс продаж опустился на 5 коп. до 41,41 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 41,02 грн, максимальный – 42,5 грн.
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