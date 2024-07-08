Доллар в банках дорожает. Наличные курсы

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В понедельник, 8 июля, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. Курс покупки составляет 40,44 грн, курс продажи – 40,96 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,8 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 41,1 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 4 коп. и составляет 43,62 грн. Курс продаж увеличился на 8 коп. до 44,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,75 грн, максимальный – 44 грн. Для продажи минимальный курс – 44,2 грн, а максимальный – 44,75 грн.

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