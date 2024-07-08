Долар в банках дорожчає. Готівкові курси

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У понеділок, 8 липня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, зріс на 4 коп. Курс купівлі складає 40,44 грн, курс продажу – 40,96 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,8 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,8 грн, максимальний – 41,1 грн.

Середній курс купівлі євро підвищився на 4 коп. і становить 43,62 грн. Курс продажу збільшився на 8 коп. до 44,41 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,75 грн, максимальний – 44 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,2 грн, а максимальний – 44,75 грн.

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