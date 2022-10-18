Доллар в банках немного подешевел
18.10.2022, 11:08
Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ
Во вторник, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6 коп. и составляет 40,09 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. и достиг 40,85 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 38,44 грн. Средний курс продаж увеличился на 9 коп. и достиг 39,61 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 37,75 грн, максимальный – 39,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,4 грн.
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