Доллар в банках подорожал еще на 60 копеек

В среду, 21 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 43 коп. и составляет 41,33 грн. Курс продаж поднялся на 60 коп. и составил 42,19 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,6 грн, максимальный – 42,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 44 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 23 коп. и составляет 40,66 грн. Средний курс продаж увеличился на 27 коп. и составляет 41,85 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,6 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,9 грн, максимальный – 43 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ішутіна

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