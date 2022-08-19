Доллар в банках подорожал на 20 коп. Наличные курсы валют
В пятницу, 19 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 20 коп. и составляет 39,8 грн. Курс продаж вырос на 23 коп. и составляет 40,51 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,60 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 41,2 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 40,06 грн. Средний курс продажи повысился на 6 коп. и составляет 41,09 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,72 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,6 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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