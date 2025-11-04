Доля проблемных кредитов достигла самого низкого уровня за десятилетие

Показатель NPL в банках Украины опустился до рекордно низкого уровня в 25%

Фото: Depositphotos

По состоянию на 1 октября 2025 года доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе Украины снизилась до 25%. Это самый низкий уровень за последнее десятилетие. Об этом сообщает НБУ.

Показатель NPL (просроченных кредитов) сократился на 5,3 процентных пункта по сравнению с началом года и на 1,6 п. п. по сравнению с мартом 2022 года, когда началась полномасштабная война.

В первый год войны уровень дефолтов достиг около 20%, а доля проблемных кредитов в портфеле подскочила до 39,1%. Однако со второй половины 2023 года наблюдается тенденция к снижению этого показателя.

Фактором сокращения доли NPL в январе-сентябре 2025 года стало увеличение объема новых кредитов более высокого качества. Сокращению доли NPL также способствовало их списание.

Валовой объем кредитов в банковской системе за девять месяцев 2025 года увеличился на 182,2 млрд гривен, или на 14%, достигнув 1,48 трлн гривен.

В то же время объем проблемных кредитов сократился на 22,6 млрд грн, или на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Без учета старых кредитов государственных банков, которые были признаны проблемными в 2015–2017 годах во время реформы банковского регулирования, доля NPL на 1 октября в государственных банках составляет 19,5%, а в целом по банковской системе – 14,3%.