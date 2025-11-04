Частка непрацюючих кредитів досягла мінімуму за десятиліття

Фото: Deposiphotos

Станом на 1 жовтня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України впала до 25%. Це найнижчий рівень за останнє десятиліття. Про це повідомляє НБУ.

Показник NPL скоротився на 5,3 відсоткових пункти порівняно з початком року та на 1,6 в. п. порівняно з березнем 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна.

У перший рік війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка непрацюючих кредитів у портфелі підскочила до 39,1%. Проте з середини 2023 року почалася тенденція до зниження цього показника.

Фактором скорочення частки NPL у січні – вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Зменшенню частки NPL також сприяло їхнє списання.

Валовий обсяг кредитів у банківській системі за дев'ять місяців 2025 року збільшився на 182,2 млрд гривень, або на 14%, досягнувши 1,48 трлн гривень.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Без урахування старих кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015–2017 роках під час реформи банківського регулювання, частка NPL станом на 1 жовтня у державних банках становить 19,5%, а загалом по банківській системі – 14,3%.