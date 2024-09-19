Доставка за границу Укрпоштой карточек ПриватБанка расширена еще на восемь стран

ПриватБанк также доставляет свои пластиковые карточки курьерами Новой пошты в 14 стран Европы

Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк расширил географию доставки Укрпоштой своих платежных карт еще на восемь стран: Бельгию, Болгарию, Кипр, Казахстан, Израиль, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

До конца 2024 года доставка карт в эти страны Укрпоштой будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24, добавляют в банке.

Госбанк начал сотрудничать с Укрпоштой по доставке карт за границу в августе этого года. Тогда была открыта доставка в США, Швейцарию и Словению.

"Главное – не забудьте написать свой фактический адрес проживания. Дальше дело за нами, все произойдет автоматически, — обращают внимание в Укрпоште.

Также ПриватБанк доставляет свои пластиковые карточки курьерами Новой пошты в 14 стран Европы: Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию, Румынию, Эстонию, Латвию, Италию, Словакию и Великобританию.

Заказать новую или перевыпустить действующую карту ПриватБанка можно в приложении Приват24. Чтобы получить новую пластиковую карту за границей или в Украине, сначала необходимо оформить Digital карту (виртуальную), а затем в меню "Все карты" заказать ее доставку.

В ПриватБанке напоминают, что с начала полномасштабной войны банк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.