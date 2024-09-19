Доставлення за кордон Укрпоштою карток ПриватБанку розширено ще на вісім країн

ПриватБанк також доставляє свої пластикові картки кур'єрами Нової пошти до 14 країн Європи

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Державний ПриватБанк розширив географію доставлення Укрпоштою своїх платіжних карток ще на вісім країн: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Про це повідомляє пресслужба банку.

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До кінця 2024 року доставлення карток до цих країн Укрпоштою буде безплатним для всіх клієнтів, які перевипустили активну платіжну картку або відкрили нову цифрову картку в Приват24, додають у банку.

Держбанк почав співпрацювати з Укрпоштою з доставлення карток за кордон у серпні цього року. Тоді було відкрито доставлення до США, Швейцарії та Словенії.

"Головне — не забудьте написати свою фактичну адресу проживання. Далі справа за нами, все відбудеться автоматично, — звертають увагу в Укрпошті.

Також ПриватБанк доставляє свої пластикові картки кур'єрами Нової пошти до 14 країн Європи: Польщі, Молдови, Литви, Німеччини, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччини та Великої Британії.

Замовити нову або перевипустити активну картку ПриватБанку можна у застосунку Приват24. Щоб отримати нову пластикову картку за кордоном або в Україні, спочатку необхідно оформити Digital карту (віртуальну), а потім у меню "Всі карти" замовити її доставлення.

У ПриватБанку нагадують, що з початку повномасштабної війни банк продовжив термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговельній мережі та зняття готівки.