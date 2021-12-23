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ЕБРР через Райффайзен Банк запустил новый механизм кредитов малому бизнесу на 75 млн евро

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23.12.2021, 12:44
ЕБРР через Райффайзен Банк запустил новый механизм кредитов малому бизнесу на 75 млн евро - Фото
Фото: пресс-служба ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Райффайзен Банку гарантию без предварительного финансирования на сумму до 75 млн евро в национальной валюте с привязкой к портфелю ОВГЗ банка для кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Райффайзен Банка.     

Этот гарантийный механизм является новым инструментом, ранее не применявшимся на украинском рынке. Он был впервые применен в Райффайзен Банк Албания в 2020 году, говорится в сообщении. 

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"Мы расширяем Гарантию на новый рынок – Украину. Проект улучшит доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса в непростое время, а также стимулирует инвестиции в зеленые технологии", – прокомментировал исполнительный директор ЕБРР в Восточной Европе и Кавказе Маттео Патроне.

Не менее 30% средств данной кредитной программы будут направлены на финансирование экологических технологий. 

Программа дополняет мероприятия Венской инициативы, в рамках которой ЕБРР способствует адаптации регуляторной практики в регионе к международным стандартам.

ЕБРР совместно с Национальным банком будут следить за соблюдением стандартов банковского сектора Евросоюза при использовании указанных кредитов для малого и среднего бизнеса. 

Райффайзен Банк- четвертый крупнейший банк Украины по общему объему активов и третий по объему кредитов. Банк обслуживает 2,8 млн клиентов во всех регионах Украины. С октября 2005 года он входит в состав австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. 

ЕБРР – ведущий институционный инвестор Украины. Инвестировал более 15,5 млрд евро в 507 проектов в разных регионах страны, ориентированных на содействие стабилизации экономики, закрепление результатов реформ, повышение энергоэффективности и энергобезопасности, а также поддержку сельскохозяйственных и промышленных проектов и малых предприятий. 

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Роман Брыль
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