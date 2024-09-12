ЕБРР выдал 100 млн евро гарантий Кредобанку на покрытие рисков при кредитовании бизнеса

Фото: пресс-служба Кредобанка

Кредобанк подписал с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) соглашение о распределении риска при кредитовании бизнеса на 100 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Кредобанка.

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Согласно соглашению, ЕБРР предоставляет нефинансируемый инструмент распределения рисков, покрывающий 50% кредитного риска по новому финансированию Кредобанка.

Гарантия ЕБРР предоставляется двумя равными траншами. В рамках действующей программы не менее 30% всех кредитов под покрытие ЕБРР должны получить предприятия агросектора.

Еще около 20 млн евро будут доступны для финансирования долгосрочных инвестиций микро, малых и средних предприятий в технологии и оборудование, отвечающие стандартам ЕС. Это включает инвестиции в "зеленые" технологии в рамках Программы конкурентоспособности и инклюзивности МСП в странах Восточного партнерства ЕС (EaP SMECI).

Кредобанк и ЕБРР сотрудничают более двух лет, в рамках совместных программ выдали украинскому бизнесу более 130 млн евро кредитов. Половину из этой суммы получили производственные предприятия, в том числе аграрные. Треть заемщиков – это предприятия торговли, остальные – другие отрасли (логистика, строительство, сфера услуг и т.п.). Более 50% заемщиков – это предприятия, которые ведут свою деятельность на территориях с повышенным риском повреждений и разрушений в результате военных действий, уточняют в Кредобанке.

"По состоянию на первое сентября этого года кредитный портфель Кредобанка превысил 14,5 млрд грн", – сказал Якуб Карновски, первый заместитель председателя правления Кредобанка.