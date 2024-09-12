ЄБРР видав 100 млн євро гарантій Кредобанку на покриття ризиків під час кредитування бізнесу

Фото: пресслужба Кредобанку

Кредобанк підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) угоду про розподіл ризику під час кредитування бізнесу на 100 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Кредобанку.

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Згідно з угодою, ЄБРР надає нефінансований інструмент розподілу ризиків, що покриває 50% кредитного ризику за новим фінансуванням Кредобанку.

Гарантія ЄБРР надається двома рівними траншами. У межах чинної програми щонайменше 30% усіх кредитів під покриття ЄБРР мають отримати підприємства агросектору.

Ще близько 20 млн євро будуть доступні для фінансування довгострокових інвестицій мікро, малих та середніх підприємств у технології та обладнання, що відповідають стандартам ЄС. Це включає інвестиції у "зелені" технології у межах Програми конкурентоспроможності та інклюзивності МСП у країнах Східного партнерства ЄС (EaP SMECI).

Кредобанк та ЄБРР співпрацюють понад два роки, у межах спільних програм видали українському бізнесу понад 130 млн євро кредитів. Половину цієї суми отримали виробничі підприємства, зокрема аграрні. Третина позичальників – це підприємства торгівлі, решта – інші галузі (логістика, будівництво, сфера послуг тощо). Понад 50% позичальників – це підприємства, які ведуть свою діяльність на територіях із підвищеним ризиком пошкоджень та руйнувань внаслідок воєнних дій, уточнюють у Кредобанку.

"Станом на 1 вересня цього року кредитний портфель Кредобанку перевищив 14,5 млрд грн", – сказав Якуб Карновскі, перший заступник голови правління Кредобанку.