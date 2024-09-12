ЄБРР видав 100 млн євро гарантій Кредобанку на покриття ризиків під час кредитування бізнесу
Кредобанк підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) угоду про розподіл ризику під час кредитування бізнесу на 100 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Кредобанку.
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Згідно з угодою, ЄБРР надає нефінансований інструмент розподілу ризиків, що покриває 50% кредитного ризику за новим фінансуванням Кредобанку.
Гарантія ЄБРР надається двома рівними траншами. У межах чинної програми щонайменше 30% усіх кредитів під покриття ЄБРР мають отримати підприємства агросектору.
Ще близько 20 млн євро будуть доступні для фінансування довгострокових інвестицій мікро, малих та середніх підприємств у технології та обладнання, що відповідають стандартам ЄС. Це включає інвестиції у "зелені" технології у межах Програми конкурентоспроможності та інклюзивності МСП у країнах Східного партнерства ЄС (EaP SMECI).
Кредобанк та ЄБРР співпрацюють понад два роки, у межах спільних програм видали українському бізнесу понад 130 млн євро кредитів. Половину цієї суми отримали виробничі підприємства, зокрема аграрні. Третина позичальників – це підприємства торгівлі, решта – інші галузі (логістика, будівництво, сфера послуг тощо). Понад 50% позичальників – це підприємства, які ведуть свою діяльність на територіях із підвищеним ризиком пошкоджень та руйнувань внаслідок воєнних дій, уточнюють у Кредобанку.
"Станом на 1 вересня цього року кредитний портфель Кредобанку перевищив 14,5 млрд грн", – сказав Якуб Карновскі, перший заступник голови правління Кредобанку.
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