UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Электронный архив НБУ: Нацбанк внедряет новую информационную систему

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 16:50
Электронный архив НБУ: Нацбанк внедряет новую информационную систему - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины запускает информационную систему "Электронный архив НБУ" для дальнейшего внедрения безбумажных (paperless) технологий в финансовой системе Украины, об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Уже завершена опытно-промышленная эксплуатация системы "Электронный архив НБУ", которая продолжалась с декабря 2021 года. Внедрение системы обеспечит автоматизацию основных функций архива, оцифровку архивных документов, удобство доступа к ним работников.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Национальный банк планирует распространение этой информационной системы в банках и финансовых учреждениях для улучшения взаимодействия с регулятором и другими госорганами.  

Дальнейшие шаги по развитию и усовершенствованию информационной системы будут включать проведение пилотного проекта с Укргосархивом, Министерством юстиции  и Минцифры по обмену электронными архивными документами. 

Также изучается возможности обмена архивных документов совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) через создание нового онлайн-модуля "Личный кабинет фондообразователей". 

Намечена синхронизация с электронными архивами банков, если такие уже работают. Также НБУ будет помогать банками создавать е-архивы. 

Нацбанк утверждает, что готов прислушаться к предложениям банков по развитию и внедрению новой электронной системы. 

Правление НБУ утвердило в 2018 году проект "Электронный архив НБУ" и включило его в Стратегию Национального банка Украины до 2025 года.  

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк архив минцифры paperless инфориационная система электронный архив
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 