Электронный архив НБУ: Нацбанк внедряет новую информационную систему

Национальный банк Украины запускает информационную систему "Электронный архив НБУ" для дальнейшего внедрения безбумажных (paperless) технологий в финансовой системе Украины, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Уже завершена опытно-промышленная эксплуатация системы "Электронный архив НБУ", которая продолжалась с декабря 2021 года. Внедрение системы обеспечит автоматизацию основных функций архива, оцифровку архивных документов, удобство доступа к ним работников.

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Национальный банк планирует распространение этой информационной системы в банках и финансовых учреждениях для улучшения взаимодействия с регулятором и другими госорганами.

Дальнейшие шаги по развитию и усовершенствованию информационной системы будут включать проведение пилотного проекта с Укргосархивом, Министерством юстиции и Минцифры по обмену электронными архивными документами.

Также изучается возможности обмена архивных документов совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) через создание нового онлайн-модуля "Личный кабинет фондообразователей".

Намечена синхронизация с электронными архивами банков, если такие уже работают. Также НБУ будет помогать банками создавать е-архивы.

Нацбанк утверждает, что готов прислушаться к предложениям банков по развитию и внедрению новой электронной системы.

Правление НБУ утвердило в 2018 году проект "Электронный архив НБУ" и включило его в Стратегию Национального банка Украины до 2025 года.

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Роман Бриль

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