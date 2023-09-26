Евро дешевеет. Курсы валют в банках
26.09.2023, 11:05
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 26 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился и составляет 37,55. Курс продаж вырос на 1 коп. до 38,27 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс – 37,8 грн, максимальный – 38,6 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 17 коп. и составил 40,11 грн. Курс продаж упал на 14 коп. до 41,1 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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