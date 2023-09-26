Євро дешевшає. Курси валют у банках

У вівторок, 26 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, не змінився і становить 37,55. Курс продажу зріс на 1 коп. до 38,27 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 38 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,8 грн, максимальний – 38,6 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро знизився на 17 коп. і склав 40,11 грн. Курс продажу впав на 14 коп. до 41,1 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,3 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.