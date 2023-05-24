Евро дешевеет. Наличные курсы валют
24.05.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В среду, 24 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, остался без изменений. Курс покупки составляет 37,07 грн. Курс продажи – 37,58 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,85 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,35 грн, максимальный – 37,9 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 5 коп. и составляет 40,07 грн. Средний курс продаж опустился на 3 коп. до 40,95 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,7 грн, максимальный – 40,45 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 41,5 грн.
Курсы валют можно посмотреть на нашем сайте.
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