Євро дешевшає. Готівкові курси валют

У середу, 24 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, залишився без змін. Курс купівлі становить 37,07 грн. Курс продажу – 37,58 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,85 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,35 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 5 коп. і становить 40,07 грн. Середній курс продажу опустився на 3 коп. до 40,95 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,7 грн, максимальний – 40,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,6 грн, максимальний – 41,5 грн.

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