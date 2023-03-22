Евро дорожает. Официальный курс валют
22.03.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 марта курс гривни по отношению к евро снизился еще на 27 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- Украина увеличила государственный бюджет на рекордные в своей истории 537 млрд грн
- Украина договорилась с МВФ о четырехлетней кредитной программе на $15,6 млрд
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии