Евро еще подешевел. Курсы валют НБУ
23.09.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 сентября курс гривни по отношению к евро вырос на 13 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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