Евро еще подорожал. Курс валют НБУ
16.01.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 января курс гривни по отношению к евро упал еще на 18 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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