Евро еще подорожал. Курс валют НБУ
05.04.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 апреля курс гривни по отношению к евро опустился на 10 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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