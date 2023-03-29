Евро еще подорожал. Официальный курс валют
29.03.2023, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 22 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
- Украина разрывает соглашение с Сирией об экономическом сотрудничестве
- Китай выдал $240 млрд "непрозрачных" кредитов на финпомощь развивающимся странам – отчет
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии