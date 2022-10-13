Евро и доллар в банках подешевели: наличные курсы валют
13.10.2022, 12:01
Фото: depositphotos.com
В четверг, 13 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником упал на 5 коп. и составляет 40,23 грн. Курс продаж снизился на 16 коп. и достиг 41,03 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 41,5 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 20 коп. и составляет 38,38 грн. Средний курс продаж уменьшился на 31 коп. и достиг 39,59 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 37,5 грн, максимальный – 38,76 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 41,0 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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