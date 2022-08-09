Евро на межбанке дорожает
09.08.2022, 17:22
Фото: пресс-служба НБУ
Во вторник, 9 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,3182/37,6914, к закрытию котировки составили 37,4389/37,8096.
Динамика межбанковского курса на графике
Котировки доллара к открытию и закрытию составили 36,5686/36,9343.
Соответственно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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