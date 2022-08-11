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Евро на межбанке подорожал на 17 копеек

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 17:40
Евро на межбанке подорожал на 17 копеек - Фото
Фото: unsplash.com

В четверг, 11 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,7131/38,0903, а к закрытию они составили 37,8814/38,2602.

Динамика межбанковского курса по графику

Котировки доллара к открытию и закрытию составили 36,5686/36,9343.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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