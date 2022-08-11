Евро на межбанке подорожал на 17 копеек
11.08.2022, 17:40
Фото: unsplash.com
В четверг, 11 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,7131/38,0903, а к закрытию они составили 37,8814/38,2602.
Динамика межбанковского курса по графику
Котировки доллара к открытию и закрытию составили 36,5686/36,9343.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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