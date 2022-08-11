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Украинские банки закончили полугодие с чистым убытком впервые за пять лет

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 15:51
Украинские банки закончили полугодие с чистым убытком впервые за пять лет - Фото
Фото: depositphotos.com

Чистый убыток украинских банков составил 4,6 млрд грн по итогам первого полугодия 2022 года. Чисты убыток во втором квартале – почти 4,5 млрд грн, сообщают в Национальном банке Украины.  

Отрицательный финансовый результат первого полугодия определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали резервы на 57,9 млрд грн, из них в марте–июне – на 52,1 млрд грн. 

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"Реализация кредитного риска в результате полномасштабной войны привела к убыточности банковского сектора впервые за последние пять лет. Резервы по кредитным убыткам будут расти и дальше", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка. 

Темпы роста чистого процентного дохода банков замедлились с 35% в январе–феврале до 19% за март–июнь в годовом исчислении. Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте. 

Снижение спроса на банковские услуги ограничивает комиссионные доходы банков. Чистый комиссионный доход сократился за март–июнь на 35% г/г по сравнению с ростом на 15% г/г в январе-феврале.  

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам второго квартала составила 33,5 млрд грн по сравнению с 23,5 млрд грн во втором квартале 2021 года.  

По состоянию на 1 июля 2022 года из 68 платежеспособных банков 47 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 10 млрд грн, 21 – убыточными с убытком 14,6 млрд грн. 

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Роман Брыль
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