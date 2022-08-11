Украинские банки закончили полугодие с чистым убытком впервые за пять лет

Чистый убыток украинских банков составил 4,6 млрд грн по итогам первого полугодия 2022 года. Чисты убыток во втором квартале – почти 4,5 млрд грн, сообщают в Национальном банке Украины.

Отрицательный финансовый результат первого полугодия определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали резервы на 57,9 млрд грн, из них в марте–июне – на 52,1 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Реализация кредитного риска в результате полномасштабной войны привела к убыточности банковского сектора впервые за последние пять лет. Резервы по кредитным убыткам будут расти и дальше", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка.

Темпы роста чистого процентного дохода банков замедлились с 35% в январе–феврале до 19% за март–июнь в годовом исчислении. Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте.

Снижение спроса на банковские услуги ограничивает комиссионные доходы банков. Чистый комиссионный доход сократился за март–июнь на 35% г/г по сравнению с ростом на 15% г/г в январе-феврале.

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам второго квартала составила 33,5 млрд грн по сравнению с 23,5 млрд грн во втором квартале 2021 года.

По состоянию на 1 июля 2022 года из 68 платежеспособных банков 47 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 10 млрд грн, 21 – убыточными с убытком 14,6 млрд грн.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.