Евро подешевел, а доллар подорожал. Наличные курсы валют

В понедельник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составляет 37,96 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 38,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,2 грн. Для продажи минимальный курс 38,25 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 22 и составил 40,36 грн. Средний курс продаж упал на 17 коп. до 41,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,1 грн, максимальный – 41,01 грн. Для продажи минимальный курс – 41,05 грн, максимальный – 42 грн.

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Анна Ішутіна

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