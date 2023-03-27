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Американский банк покупает обанкротившийся Silicon Valley Bank

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 10:24
Американский банк покупает обанкротившийся Silicon Valley Bank - Фото
Silicon Valley Bank (Фото: EPA)

First Citizens Bank из Америки подписал соглашение о приобретении и передаче всех депозитов и кредитов компании Silicon Valley Bank (SVB). Соглашение охватывает активы SVB на сумму около $72 млрд со скидкой в размере $16,5 млрд. Об этом сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), пишет Bloomberg.

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Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) будет сохранять ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд, а также получит право на прирост капитала First Citizens на сумму до $500 млн. FDIC сообщила, что возможное банкротство SVB может стоить ее Фонду страхования вкладов, который финансируют участники банков, около $20 млрд.

"Это было замечательное соглашение в партнерстве с FDIC, которое должно внушить доверие к банковской системе", – заявил главный исполнительный директор First Citizens Фрэнк Холдинг-младший.

Кредитор отметил, что одобрит депозиты на сумму $56 млрд, а 17 старых филиалов Silicon Valley Bank начнут работу в качестве подразделений First Citizens. Немедленных изменений в аккаунтах клиентов не будет.

Читайте также: Банкротства американских банков. Чего ждать дальше и как это затронет Украину

Наталія Софієнко
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Silicon Valley Bank First Citizens Bank
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