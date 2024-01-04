Евро подешевел, а доллар подорожал. Курсы валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины 4 января курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки до 38,1159 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 11 копеек – 41,6073 грн/евро.
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