Евро подешевел на 18 копеек: Какой курс доллара будет завтра

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 3 декабря, курс гривни по отношению к доллару упал на 6 коп. и составляет 41,6461 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта набрала 18 коп. и составляет 43,7242 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 2 декабря, составил 41,5847 грн. Курс евро – 43,901 грн.