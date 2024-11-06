Евро подешевел на 82 копейки: А сколько стоит доллар 7 ноября

После выборов в США курс евро снижается

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 7 ноября, курс гривни по отношению к доллару упал на 2 коп. и составляет 41,4562 за 1 доллар.

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подорожала на 82 коп. и составляет 44,3374 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 7 ноября, составил 41,24 грн, курс продажи – 41,74 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,48 грн, для продажи – 45,32 грн.